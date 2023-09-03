Военный медик рассказал о причине поражения бойцов ВСУ легионеллёзом: дело не в кондиционерах

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Легионеллёз — достаточно опасное бактериальное заболеввание, которое вызывается бактерией рода Legionella и может протекать в нескольких формах. Для заражения совсем не обязательно, вопреки распространённому мнению, пользоваться централизованной системой кондиционирования воздуха. Об этом рассказал военный медик в отставке Олег К. в беседе с "МК".

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Напомним, ранее сегодня появились сообщения из украинских источников, что почти 1000 бойцов ВСУ и иностранных наёмников (два батальона) были госпитализированы в Харькове из-за массовой вспышки "болезни легионеров" в 14-й механизированной бригаде.

Основные симптомы заболевания — тяжёлая лихорадка и пневмония, вплоть до гибели от дыхательной недостаточности в случае отсутствия медпомощи.

По словам собеседника издания, для заражения опасной инфекцией достаточно быть во влажном климате долгое время, вдыхая водяную смесь, являющуюся переносящей средой для возбудителя.

Больше подвержены болезни мужчины, а также люди старше 35-40 лет. Курильщики входят в особую группу риска. То, что заболевание часто проявляется среди военных, совершенно не удивительно, заключил специалист.