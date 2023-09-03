Легионеллёз — достаточно опасное бактериальное заболеввание, которое вызывается бактерией рода Legionella и может протекать в нескольких формах. Для заражения совсем не обязательно, вопреки распространённому мнению, пользоваться централизованной системой кондиционирования воздуха. Об этом рассказал военный медик в отставке Олег К. в беседе с "МК".
Напомним, ранее сегодня появились сообщения из украинских источников, что почти 1000 бойцов ВСУ и иностранных наёмников (два батальона) были госпитализированы в Харькове из-за массовой вспышки "болезни легионеров" в 14-й механизированной бригаде.
Основные симптомы заболевания — тяжёлая лихорадка и пневмония, вплоть до гибели от дыхательной недостаточности в случае отсутствия медпомощи.
По словам собеседника издания, для заражения опасной инфекцией достаточно быть во влажном климате долгое время, вдыхая водяную смесь, являющуюся переносящей средой для возбудителя.
Больше подвержены болезни мужчины, а также люди старше 35-40 лет. Курильщики входят в особую группу риска. То, что заболевание часто проявляется среди военных, совершенно не удивительно, заключил специалист.
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