Kyiv Independent: украинские военные не видят смысла в продолжении боёв в зоне СВО

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По словам украинских солдат, ни своё командование, ни инструкторы НАТО должным образом не готовят их к тому, что происходит на передовой.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Бойцы ВСУ пожаловались журналистам Kyiv Independent, что всем им, вне зависимости от звания и чина, катастрофически не хватает боевого опыта. А офицеры НАТО, которые их инструктируют, во-первых, не понимают, что в реальности происходит на поле боя, а во-вторых, между ними есть большие языковые сложности, потому что западные переводчики плохо владеют специальной военной лексикой и не могут нормально передать то, что говорят инструкторы.

Украинские военные обратили внимание журналистов на отличный боевой опыт и хорошую оснащённость российской армии в Харьковской области. Солдаты подчеркнули, что-то, что они видят на поле боя своими собственными глазами, сильно отличается от того, о чём говорят в ежедневных брифингах и в новостях.

Автор отметил, что в рядах ВСУ мотивация упала почти до нуля, украинские военные считают продолжение боёв бессмысленными.

"Героический подвиг — выскочить из подвала и бесцельно стрелять в сторону русских, а потом остаться без руки и ноги или просто умереть? В чем смысл?" — сказал сержант Владимир в разговоре с журналистами издания.