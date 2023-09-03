По словам украинских солдат, ни своё командование, ни инструкторы НАТО должным образом не готовят их к тому, что происходит на передовой.
Бойцы ВСУ пожаловались журналистам Kyiv Independent, что всем им, вне зависимости от звания и чина, катастрофически не хватает боевого опыта. А офицеры НАТО, которые их инструктируют, во-первых, не понимают, что в реальности происходит на поле боя, а во-вторых, между ними есть большие языковые сложности, потому что западные переводчики плохо владеют специальной военной лексикой и не могут нормально передать то, что говорят инструкторы.
Украинские военные обратили внимание журналистов на отличный боевой опыт и хорошую оснащённость российской армии в Харьковской области. Солдаты подчеркнули, что-то, что они видят на поле боя своими собственными глазами, сильно отличается от того, о чём говорят в ежедневных брифингах и в новостях.
Автор отметил, что в рядах ВСУ мотивация упала почти до нуля, украинские военные считают продолжение боёв бессмысленными.
"Героический подвиг — выскочить из подвала и бесцельно стрелять в сторону русских, а потом остаться без руки и ноги или просто умереть? В чем смысл?" — сказал сержант Владимир в разговоре с журналистами издания.
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