Экс-разведчик США Шаффер раскритиковал командование ВСУ: не принимают указаний и не слушают

1:21 Your browser does not support the audio element. Мир

Командование ВСУ "не слушает" Вашингтон, оттого у украинской армии большие проблемы на поле боя, заявил бывший разведчик американских вооружённых сил Тони Шаффер. По его мнению, обучение солдат западными партнёрами успехов не приносит.

Фото: newsweek.com

Как подчеркнул Шаффер, в разных странах, где инструкторы обучают украинское командование, разные методы. И в совокупности составить едины "план сражения" просто невозможно.

Как подчеркнул экс-разведчик, если бы всё курировали США, у Киева было бы больше шансов в противостоянии с российской стороной.

"Все эти украинские командиры прошли подготовку в разных странах НАТО. Есть Швеция, которая говорит офицерам одно, есть Португалия, которая говорит им что-то другое, у вас есть Италия, которая говорит им что-то третье", — заявил Шаффер в эфире Judging Freedom.

Он подчеркнул, что если бы США "планировали" действия ВСУ, то не советовали бы "делать то, что они делают сейчас". Как уточнил Шаффер, сейчас, если Вашингтон и участвует в консультациях, то его "не слушают".

"Либо у нас самые некомпетентные командиры и генералы на поле боя, что возможно, либо украинцы просто не принимают указаний и не слушают", — резюмировал экс-разведчик.