Командование ВСУ "не слушает" Вашингтон, оттого у украинской армии большие проблемы на поле боя, заявил бывший разведчик американских вооружённых сил Тони Шаффер. По его мнению, обучение солдат западными партнёрами успехов не приносит.
Как подчеркнул Шаффер, в разных странах, где инструкторы обучают украинское командование, разные методы. И в совокупности составить едины "план сражения" просто невозможно.
Как подчеркнул экс-разведчик, если бы всё курировали США, у Киева было бы больше шансов в противостоянии с российской стороной.
"Все эти украинские командиры прошли подготовку в разных странах НАТО. Есть Швеция, которая говорит офицерам одно, есть Португалия, которая говорит им что-то другое, у вас есть Италия, которая говорит им что-то третье", — заявил Шаффер в эфире Judging Freedom.
Он подчеркнул, что если бы США "планировали" действия ВСУ, то не советовали бы "делать то, что они делают сейчас". Как уточнил Шаффер, сейчас, если Вашингтон и участвует в консультациях, то его "не слушают".
"Либо у нас самые некомпетентные командиры и генералы на поле боя, что возможно, либо украинцы просто не принимают указаний и не слушают", — резюмировал экс-разведчик.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент Украины Владимир Зеленский взбесил американского лидера Джо Байдена во время первой встречи в Белом доме.