Многие мировые государства, которые ранее зависели от США, теперь охотно сотрудничают с Россией, рассказал экономист из Соединённых Штатов Ричард Вольф.
Это дало возможность Владимиру Путину обойти западные антироссийские санкции, добавил он.
"Именно поэтому она (Россия. — Прим. ред.) сумела сохранить свою экономику, рубль, чтобы продолжать функционировать даже в условиях серьёзного конфликта", — пояснил Вольф в интервью Dialogue Works.
Финансовую поддержку, которую ранее страны могли получить только на Западе, теперь охотно оказывает БРИКС, не уступающий США и Европе в экономической мощи, отметил эксперт.
Ранее аналитик предрёк развал НАТО после 2025 года, когда новая администрация Белого дома начнёт сближаться с российским руководством.
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