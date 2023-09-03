Экономист Вольф: Путин "увёл" у Запада многих бывших партнёров

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Многие мировые государства, которые ранее зависели от США, теперь охотно сотрудничают с Россией, рассказал экономист из Соединённых Штатов Ричард Вольф.

Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Это дало возможность Владимиру Путину обойти западные антироссийские санкции, добавил он.

"Именно поэтому она (Россия. — Прим. ред.) сумела сохранить свою экономику, рубль, чтобы продолжать функционировать даже в условиях серьёзного конфликта", — пояснил Вольф в интервью Dialogue Works.

Финансовую поддержку, которую ранее страны могли получить только на Западе, теперь охотно оказывает БРИКС, не уступающий США и Европе в экономической мощи, отметил эксперт.

Ранее аналитик предрёк развал НАТО после 2025 года, когда новая администрация Белого дома начнёт сближаться с российским руководством.