Антироссийские санкции сильно ухудшили благосостояние европейских граждан, но не смогли всерьёз навредить экономике России, заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.
Он напомнил, что ограничения против РФ привели к энергетическому кризис в Европе, росту цен и сокращению промышленных предприятий.
"Когда ЕС очнётся и признается, что санкции против России наносят больший вред народам Европы, чем России? Санкции провалились", — отметил европейский парламентарий на своей странице в соцсети.
Ранее американский аналитик предупредил Вашингтон, что бездумная помощь Украине всерьёз сказывается на военном потенциале США, а он вскоре понадобится для защиты Тайваня.
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