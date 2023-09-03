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Депутат ЕП Мик Уоллес: санкции ударили по европейцам сильнее, чем по России

Мир

Антироссийские санкции сильно ухудшили благосостояние европейских граждан, но не смогли всерьёз навредить экономике России, заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.

Депутат ЕП Мик Уоллес: санкции ударили по европейцам сильнее, чем по России
Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.

Он напомнил, что ограничения против РФ привели к энергетическому кризис в Европе, росту цен и сокращению промышленных предприятий.

"Когда ЕС очнётся и признается, что санкции против России наносят больший вред народам Европы, чем России? Санкции провалились", — отметил европейский парламентарий на своей странице в соцсети.

Ранее американский аналитик предупредил Вашингтон, что бездумная помощь Украине всерьёз сказывается на военном потенциале США, а он вскоре понадобится для защиты Тайваня.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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