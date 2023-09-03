Депутат ЕП Мик Уоллес: санкции ударили по европейцам сильнее, чем по России

Антироссийские санкции сильно ухудшили благосостояние европейских граждан, но не смогли всерьёз навредить экономике России, заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.

Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.

Он напомнил, что ограничения против РФ привели к энергетическому кризис в Европе, росту цен и сокращению промышленных предприятий.

"Когда ЕС очнётся и признается, что санкции против России наносят больший вред народам Европы, чем России? Санкции провалились", — отметил европейский парламентарий на своей странице в соцсети.

Ранее американский аналитик предупредил Вашингтон, что бездумная помощь Украине всерьёз сказывается на военном потенциале США, а он вскоре понадобится для защиты Тайваня.