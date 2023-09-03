Украинская мечта заполучить американские военные истребители F-16 приведёт к гибели большого количества пилотов ВСУ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
По словам Риттера, все требования Киева предоставить им самолёты, чтобы иметь преимущество на российской стороной в небе закончатся трагедией.
Ранее Киев сообщил, что для этого ему "нужно лишь" 160 истребителей.
"Мне нужен всего лишь миллиард долларов, чтобы устроить величайшую вечеринку в истории. И то, и другое — фантазия. Но моя никого не убьёт. Ваша же убьёт ещё больше украинских пилотов", — констатировал Риттер на своей странице в Сети Х*.
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