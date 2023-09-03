Экс-разведчик США Риттер: мечты Киева об F-16 убьют украинских пилотов

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Украинская мечта заполучить американские военные истребители F-16 приведёт к гибели большого количества пилотов ВСУ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

По словам Риттера, все требования Киева предоставить им самолёты, чтобы иметь преимущество на российской стороной в небе закончатся трагедией.

Ранее Киев сообщил, что для этого ему "нужно лишь" 160 истребителей.

"Мне нужен всего лишь миллиард долларов, чтобы устроить величайшую вечеринку в истории. И то, и другое — фантазия. Но моя никого не убьёт. Ваша же убьёт ещё больше украинских пилотов", — констатировал Риттер на своей странице в Сети Х*.