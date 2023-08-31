Украинского президента Владимира Зеленского убьют солдаты ВСУ после провальной наступательной операции. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
По его словам, украинские военные "будут на взводе", когда наступление завершится не в пользу Киева. Он считает, что именно в этот период солдаты ВСУ обратят внимание на коррупцию и неверные действия своего президента.
"Уже всё готово к тому, чтобы его убрали, и это сделают его украинские военные", — подчеркнул экс-разведчик в беседе с журналистом Гарландом Никсоном, опубликованном на YouTube.
Ранее Риттер заявил, что Зеленскому не удастся пережить вооружённый конфликт с Россией. Он посоветовал руководителю Украины уехать за границу и скрыться в собственном особняке, приобретённом на средства налогоплательщиков.
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