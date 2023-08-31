Экс-разведчик США Риттер: Зеленский будет убит украинскими военными

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Украинского президента Владимира Зеленского убьют солдаты ВСУ после провальной наступательной операции. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Фото: openverse.org

По его словам, украинские военные "будут на взводе", когда наступление завершится не в пользу Киева. Он считает, что именно в этот период солдаты ВСУ обратят внимание на коррупцию и неверные действия своего президента.

"Уже всё готово к тому, чтобы его убрали, и это сделают его украинские военные", — подчеркнул экс-разведчик в беседе с журналистом Гарландом Никсоном, опубликованном на YouTube.

Ранее Риттер заявил, что Зеленскому не удастся пережить вооружённый конфликт с Россией. Он посоветовал руководителю Украины уехать за границу и скрыться в собственном особняке, приобретённом на средства налогоплательщиков.