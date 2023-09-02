Сладков: России нужно отвечать конкретно на поставку Киеву снарядов с обеднённым ураном

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У России есть два варианта ответа на поставку Украине снарядов с обеднённым ураном. И отвечать нужно конкретно. Такое мнение высказал военный журналист Александр Сладков в своём Telegram-канале.

Фото: "Bomb disposal in Mykolaiv, 9 March 2022 (04)" by State Emergency Service of Ukraine is licensed under CC BY 4.0.

Репортёр отреагировал на новость о том, что администрация США впервые собирается включить в пакет поставки Киеву снаряды с бронебойным ураном. Об этом, как ожидается, Белый дом объявит на следующей неделе.

Военкор считает, что один из вариантов ответов на это — применение точно таких же, только отечественных боеприпасов, которые у российских военных есть.

Второй вариант — сосредоточенный удар по выбранным объектам на Украине, когда все ракеты летят лишь в одно место, до его полного уничтожения, заключил Сладков.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что США проиграют России в ядерной войне из-за решения по ПРО.