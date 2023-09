Your browser does not support the audio element.

У России есть два варианта ответа на поставку Украине снарядов с обеднённым ураном. И отвечать нужно конкретно. Такое мнение высказал военный журналист Александр Сладков в своём Telegram-канале.

Фото: "Bomb disposal in Mykolaiv, 9 March 2022 (04)" by State Emergency Service of Ukraine is licensed under CC BY 4.0.