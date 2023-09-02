У России есть два варианта ответа на поставку Украине снарядов с обеднённым ураном. И отвечать нужно конкретно. Такое мнение высказал военный журналист Александр Сладков в своём Telegram-канале.
Репортёр отреагировал на новость о том, что администрация США впервые собирается включить в пакет поставки Киеву снаряды с бронебойным ураном. Об этом, как ожидается, Белый дом объявит на следующей неделе.
Военкор считает, что один из вариантов ответов на это — применение точно таких же, только отечественных боеприпасов, которые у российских военных есть.
Второй вариант — сосредоточенный удар по выбранным объектам на Украине, когда все ракеты летят лишь в одно место, до его полного уничтожения, заключил Сладков.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что США проиграют России в ядерной войне из-за решения по ПРО.
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