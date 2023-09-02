Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США проиграют России в ядерной войне из-за решения по ПРО

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Соединённые Штаты остались беззащитны против ядерного оружия России из-за решения Джорджа Буша-младшего о выходе из договора по ПРО в 2002 году. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале.

Фото: ru.best-wallpaper.net

По мнению эксперта, США понадобится несколько месяцев на то, чтобы собрать свои силы и отправить их воевать с Россией в случае эскалации конфликта между Москвой и Вашингтоном на Украине.

Реакция России будет мгновенной, она начнёт топить американские военные корабли, а США этому не смогут ничего противопоставить, добавил Джонсон.

Россия разработала надёжную и эффективную систему противоракетной обороны из-за того, что Джордж-Буш младший решил выйти из договора по ПРО. У неё есть шанс отразить любое оружие с ядерным зарядом, добавил эксперт.

Он отметил, что даже если Россия не сможет сбить все заряды, подавляющее большинство она способна нейтрализовать, что "позволит ей выжить". А у США таких шансов нет.