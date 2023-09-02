В случае успешного прорыва на Купянском направлении российские силы смогут развить наступление с покинутого ВСУ фланга и даже соединиться с подразделениями со стороны Белгорода для взятия Харькова. Командование ВСУ не так глупо, чтобы не увидеть огромную брешь в Купянске. Об этом пишет обозреватель китайского издания "Гуаньча" Чэнь Фэн.
По мнению публициста, концом политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского станет потеря Купянска и дальнейшее продвижение ВС РФ в Харьковской области.
Зеленский "теряет весь свой лоск" по мере провала контрнаступления украинской армии в Запорожье, но ещё более его тревожит Купянск, добавил автор статьи.
Потеря Купянска станет огромной политической и военной катастрофой для Украины. На этом политическая карьера Зеленского рухнет, заключил журналист.
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