"Гуаньча": падение Купянска положит конец политической карьере Владимира Зеленского

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В случае успешного прорыва на Купянском направлении российские силы смогут развить наступление с покинутого ВСУ фланга и даже соединиться с подразделениями со стороны Белгорода для взятия Харькова. Командование ВСУ не так глупо, чтобы не увидеть огромную брешь в Купянске. Об этом пишет обозреватель китайского издания "Гуаньча" Чэнь Фэн.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

По мнению публициста, концом политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского станет потеря Купянска и дальнейшее продвижение ВС РФ в Харьковской области.

Зеленский "теряет весь свой лоск" по мере провала контрнаступления украинской армии в Запорожье, но ещё более его тревожит Купянск, добавил автор статьи.

Потеря Купянска станет огромной политической и военной катастрофой для Украины. На этом политическая карьера Зеленского рухнет, заключил журналист.