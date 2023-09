В случае успешного прорыва на Купянском направлении российские силы смогут развить наступление с покинутого ВСУ фланга и даже соединиться с подразделениями со стороны Белгорода для взятия Харькова. Командование ВСУ не так глупо, чтобы не увидеть огромную брешь в Купянске. Об этом пишет обозреватель китайского издания "Гуаньча" Чэнь Фэн.

