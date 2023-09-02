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В Молдавии за 30 лет закрыли более 400 школ

Мир

За время существования независимой Молдавии закрылось более 400 школ, и количество учителей уменьшилось вдвое. Эту информацию предоставил бывший президент республики и лидер оппозиционной Партии социалистов, Игорь Додон, по случаю начала нового учебного года.

В Молдавии за 30 лет закрыли более 400 школ
Фото: Openverse

По данным министерства образования, педагогический корпус Молдавии стареет быстро, при этом растет дефицит учителей. В стране есть около 2 тысяч вакансий для преподавателей, но только немногие выпускники профильных учебных заведений выбирают работу по своей специальности. Из-за этого власти местного уровня убеждают учителей пенсионного возраста продолжать трудиться.

Одной из причин такой ситуации является продолжающийся экономический и демографический кризис, что привело к плачевному состоянию многих сельских школ Молдавии. Почти 10 лет назад, согласно соглашению с МВФ, правительство обязалось провести структурные реформы в системе образования, чтобы сэкономить 0,5% ВВП. Однако эти реформы свелись к закрытию школ и переводу учеников в более крупные образовательные учреждения, при этом государство обещало обеспечивать их бесплатной транспортировкой на занятия.

Не смотря на то, что в молдавском законодательстве русский язык признается как язык межнационального общения, русские школы в первую очередь подверглись программам оптимизации. Они обучают около пятой части молодого поколения страны. Согласно информационно-аналитическому правозащитному центру при Координационном совете российских соотечественников, эти школы закрываются под предлогом экономии средств, и те, кто хочет получить образование на русском языке, вынуждены поступать в частные учебные заведения.

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Цыганам в вузы Молдовы вход запрещен
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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