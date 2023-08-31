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Мария Захарова связала разрешённые удары по Крыму провалом контрнаступления ВСУ

1:05
Мир

Запад давно молчаливо согласился на атаки Украины по Крыму. Недавно это разрешили "официально". Представитель МИД Мария Захарова связала это с провалом контрнаступления ВСУ.

Мария Захарова связала разрешённые удары по Крыму провалом контрнаступления ВСУ
Фото: CreativeCommons

"Думаю, потому что провалилась вся концепция блицкрига, который готовил Запад и который Российская Федерация, распознав, пресекла", — сообщила она в беседе с Телеканалом "360".

Дипломат напомнила о колоссальных потерях среди граждан Украины и чудовищных последствиях для общества этой страны. Про её государственность уже никто не говорит.

Захарова также подчеркнула, что Киеву требуются любые стимулы и какая-либо идеологическая подпитка для обоснования происходящего.

"Даже не мобилизации и рекрутирования, а угона людей не в рабство — на "убой". Нужно хоть как-то, хоть чем-то людей стимулировать", — пояснила Захарова.

В связи с этим дипломат считает, что Киев начал придумывать истории о том, что удары по Крыму официально разрешены.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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