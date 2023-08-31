Военный обозреватель Илья Абишев считает, что подводить итоги украинского наступления пока рано. Оно не выдохлось, а ВСУ добились первой задачи, выйдя на двух участках к основной линии обороны ВС РФ, заявил эксперт в эфире канала "Русской службы BBC".
По словам журналиста, на рубежах в районах Работино, Старомлыновки и Урожайного может развернуться самое тяжёлое сражение, так как в случае прорыва этих укреплений там появится большая проблема: будет открыта дорога "к морю, и куда угодно".
"Всё только начинается", — заявил Абишев.
Он также подчеркнул, что распутица не станет помехой для ведения боевых действий, и ВСУ смогут наступать круглый год.
Ранее немецкий журналист Юлиан Рёпке заявил, что ВСУ прорвали укрепления "линии Суровикина" на Мелитопольском направлении в районе Работино.
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