Украинские военные прорвали укрепления "линии Суровикина" около Работино на Мелитопольском направлении. Об этом заявил журналист Bild* Юлиан Рёпке.
Речь идёт о линии из бетонных "зубов дракона". По данным Рёпке, вчера ВСУ приблизились к ним вчера, а сегодня уже сумели прорвать.
Эксперт также утверждает, что ВСУ в этом же районе продвинулись на 2 км восточнее села Новопрокоповка.
Отметим, Генштаб ВСУ уже два дня подряд сообщает об успехах на этом направлении. Однако российская сторона занятие украинскими войсками Работино отрицает, как и преодоление первой линии обороны ВС РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ольга Бузова получила пинок под мягкое место, не удержалась на ногах и упала.