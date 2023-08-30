Bild*: ВСУ прорвали укрепления "линии Суровикина" на Мелитопольском направлении

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Украинские военные прорвали укрепления "линии Суровикина" около Работино на Мелитопольском направлении. Об этом заявил журналист Bild* Юлиан Рёпке.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Речь идёт о линии из бетонных "зубов дракона". По данным Рёпке, вчера ВСУ приблизились к ним вчера, а сегодня уже сумели прорвать.

Эксперт также утверждает, что ВСУ в этом же районе продвинулись на 2 км восточнее села Новопрокоповка.

Отметим, Генштаб ВСУ уже два дня подряд сообщает об успехах на этом направлении. Однако российская сторона занятие украинскими войсками Работино отрицает, как и преодоление первой линии обороны ВС РФ.