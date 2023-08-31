19FortyFive: американцам скоро надоест Украина, как надоела война во Вьетнаме

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Американские обыватели возмущены, что их налоги тратятся на Украину, но эти расходы не приносят прибыли, заявил политический аналитик из США Джон Россомандо.

Фото: Openverse

Белому дому придётся прекратить поддержку Киева, если власти в Вашингтоне не хотят растерять популярность у собственных граждан, добавил он.

"История показывает, что американцы не придерживаются долговременных обязательств. Так было и с вьетнамской войной. То же самое произошло с вторжением в Ирак", — напомнил политолог в издании 19FortyFive.

Граждане США устали от украинского конфликта и теряют терпение, подчеркнул Россомандо. Если на Капитолийском холме в ближайшее время не сменят повестку в США, это будет грозить политической неустойчивостью в стране.