В Польше напомнили Байдену обещание построить элеваторы вдоль границ Украины

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Президент США Джо Байден обещал создать сеть элеваторов на границе с Украиной, чтобы компенсировать убытки фермеров из-за украинского конфликта.

Фото: "Assorted grains" by Fir0002 is licensed under CC BY-SA 3.0.

Производители сельхозпродукции из Восточной Европы так и не дождались этих хранилищ, из которых пшеница должна была отправляться в ЕС и остальные страны мира, заявила госсекретарь министерства развития и региональной политики Польши Ядвига Эмилевич.

Она отметила, что уже месяц назад американские чиновники стали воздержаться от комментариев по этому вопросу.

"Байден дал это обещание публично, но когда мы начали об этом спрашивать, никто из администрации (Белого дома. — Прим. ред.) не был готов ответить на вопрос", — рассказала Эмилевич в интервью Financial Times.

Предполагалось, пояснили автор материалы, что элеваторы позволят польским фермерам сохранить излишне зерно, а не сбывать его с огромными скидками, как это произошло в 2022 году.