"Гуаньча": Польша собирается воевать за территории с Белоруссией и Литвой

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Власти Польши называют свою страну "демократической", но готовы развязать войну с Белоруссией и Литвой за исторические территории, заявил китайский политолог Сюэ Кайхуань.

Фото: Openverse

В Варшаве не забыли, что когда-то вся Белоруссия и часть Литвы входили в состав Речи Посполитой, добавил он.

"У Польши есть лишь один способ исполнить заветную мечту и возродить былое могущество. Это возвращение утраченных территорий, которые сейчас принадлежат Белоруссии и Литве", — отметил эксперт в издании "Гуаньча".

Попытки польских властей "колонизировать" Беларуссию политически и экономически не увенчались успехом, а значит, Варшава может решиться на силовой способ удовлетворить свои последовательные "амбиции", резюмировал политолог.