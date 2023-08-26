WolnośćTV: украинцы избили поляков в Варшаве, вынуждая кричать нацистский лозунг

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Группа украинских беженцев на одном из бульваров Варшавы избила местных жителей, которые отказались кричать "Слава Украине", сообщают польские СМИ.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

Авторы материала уточняют, что это инцидент произошёл в День независимости Украины.

"Они (украинцы. — Прим. ред.) потребовали, чтобы гуляющая молодёжь выстроилась в ряд и выкрикивала лозунг "Слава Украине". Поляки отказались, заявив, что они поляки и не будут скандировать эти тексты", — пишет издание WolnośćTV.

Затем мигранты напали на жителей Варшавы, избили их, но были отпущены приехавшей полицией, отмечают журналисты. Они подчеркнули, что один из пострадавших до сих пор находится в больнице с множественными повреждениями внутренних органов.

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