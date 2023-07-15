Полиция Харькова ищет сбежавших в Европу украинских мужчин через Интерпол

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Украинские полицейские в Харьковской области начали искать сбежавших в Европу соотечественников с помощью Интерпола.

Фото: baltija.eu

О старте пилотного проекта сообщил глава следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.

"Первыми на Украине испытываем схему, как не дать предателям осесть и спрятаться в цивилизованном мире", — написал на своей странице в соцсети.

Таким образом на Украину планируется вернуть всех сбежавших мужчин, которые в ЕС называют себя "жертвами войны" или политическими беженцами, добавил он.

Накануне в погранслужбе Украины сообщили, что каждый день выносится около 150 решений о запрете на выезд гражданам, преимущественно мужского пола, в европейские страны.

Ранее словацкие СМИ рассказали об украинских беженцах, которые массово отправляются на родину во время летнего отпуска.