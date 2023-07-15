Украинские полицейские в Харьковской области начали искать сбежавших в Европу соотечественников с помощью Интерпола.
О старте пилотного проекта сообщил глава следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.
"Первыми на Украине испытываем схему, как не дать предателям осесть и спрятаться в цивилизованном мире", — написал на своей странице в соцсети.
Таким образом на Украину планируется вернуть всех сбежавших мужчин, которые в ЕС называют себя "жертвами войны" или политическими беженцами, добавил он.
Накануне в погранслужбе Украины сообщили, что каждый день выносится около 150 решений о запрете на выезд гражданам, преимущественно мужского пола, в европейские страны.
Ранее словацкие СМИ рассказали об украинских беженцах, которые массово отправляются на родину во время летнего отпуска.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канадские учёные доказали, что алкоголь в небольших дозах приводит к разным заболеваниям.