Украинцы, которые заверяли власти Европы, что "бегут от войны", массово отправились на родину во время летнего отпуска.
Журналисты выяснили, что билеты на поезд из Чехии на Украину распроданы до середины августа.
"Как можно назвать кого-то "военным беженцем", если он отправляется в отпуск в страну, из которой бежал? И это за деньги, которые он получил на своё содержание", — цитирует словацкого политика Марека Курта издание Hlavné správy.
Авторы материала напоминают, что только 44% граждан страны смогли позволить себе летний отпуск из-за финансового кризиса, тогда как их налогами оплачивается отдых мигрантов в стране, где идут боевые действия.
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