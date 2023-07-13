Hlavné správy: европейцев шокировали беженцы, массово поехавшие из Чехии на Украину в отпуск

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Украинцы, которые заверяли власти Европы, что "бегут от войны", массово отправились на родину во время летнего отпуска.

Фото: https://t.me/OstashkoNews/55863

Журналисты выяснили, что билеты на поезд из Чехии на Украину распроданы до середины августа.

"Как можно назвать кого-то "военным беженцем", если он отправляется в отпуск в страну, из которой бежал? И это за деньги, которые он получил на своё содержание", — цитирует словацкого политика Марека Курта издание Hlavné správy.

Авторы материала напоминают, что только 44% граждан страны смогли позволить себе летний отпуск из-за финансового кризиса, тогда как их налогами оплачивается отдых мигрантов в стране, где идут боевые действия.