Страны, входящие в состав Евросоюза, столкнулись с разногласиями при обсуждении возможного увеличения бюджета организации на 96 миллиардов евро, пишет Financial Times.
Как отмечают источники газеты, такие споры создают угрозу для финансовой помощи Киеву. Подчёркивается, что Брюссель требует от государств ЕС выделять дополнительные средства на функционирование организации и одновременно выполнять обязательства по четырёхлетней поддержке Украины. Всё это вызвало споры внутри Евросоюза, сказано в статье. Так, представители Германии и Нидерландов выступили против увеличения расходов в бюджет ЕС.
Авторы материала считают, что окончательные результаты дискуссии покажут, насколько Запад готов продолжать финансовую поддержку Киева.
Журналисты напомнили: многие европейские политики уже не верят в успех наступления ВСУ.
Ранее французский политик Флориан Филиппо обвинил Еврокомиссию в разграблении армии ЕС в пользу украинских войск.
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