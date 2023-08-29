FT: споры по поводу бюджета Евросоюза угрожают финансовой поддержке Украины

Страны, входящие в состав Евросоюза, столкнулись с разногласиями при обсуждении возможного увеличения бюджета организации на 96 миллиардов евро, пишет Financial Times.

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Как отмечают источники газеты, такие споры создают угрозу для финансовой помощи Киеву. Подчёркивается, что Брюссель требует от государств ЕС выделять дополнительные средства на функционирование организации и одновременно выполнять обязательства по четырёхлетней поддержке Украины. Всё это вызвало споры внутри Евросоюза, сказано в статье. Так, представители Германии и Нидерландов выступили против увеличения расходов в бюджет ЕС.

Авторы материала считают, что окончательные результаты дискуссии покажут, насколько Запад готов продолжать финансовую поддержку Киева.

Журналисты напомнили: многие европейские политики уже не верят в успех наступления ВСУ.

Ранее французский политик Флориан Филиппо обвинил Еврокомиссию в разграблении армии ЕС в пользу украинских войск.