Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "разграбляет" армию Евросоюза ради "потворства" Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
По его словам, глава ЕК, подпитывает украинский конфликт и отправляет ВСУ снаряды на миллиарды евро.
"Урсула решила отправить снаряды на 1,1 миллиарда евро Зеленскому. Кто на это дал согласие? Нет разграблению нашей армии", — заявил политик на своей странице в Сети Х*.
Филиппо потребовал прекратить поддерживать "украинскую войну" и тратить на это деньги европейских налогоплательщиков.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.