Французский политик Филиппо обвинил главу ЕК в разграблении армии ЕС в пользу ВСУ

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "разграбляет" армию Евросоюза ради "потворства" Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Фото: CreativeCommons

По его словам, глава ЕК, подпитывает украинский конфликт и отправляет ВСУ снаряды на миллиарды евро.

"Урсула решила отправить снаряды на 1,1 миллиарда евро Зеленскому. Кто на это дал согласие? Нет разграблению нашей армии", — заявил политик на своей странице в Сети Х*.

Филиппо потребовал прекратить поддерживать "украинскую войну" и тратить на это деньги европейских налогоплательщиков.

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