Папа Римский Франциск призвал молодых российских католиков не забывать о том, что они наследники "великой России".
Папа Римский обратился онлайн к российской молодёжи, исповедующей католическую религию, на всероссийской конференции в Санкт-Петербурге.
Понтифик посоветовал католической молодёжи РФ не забывать о своём наследии.
"Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, большой культуры и большой человечности", — сказал глава Католической церкви.
Украинским интернет-пользователям не понравились слова Франциска. Они обвинили Папу Римского в имперских настроениях и напомнили католикам о сотрудничестве с гитлеровской Германией.
Ранее папа Римский предложил патриарху Кириллу встретиться в трансферной зоне московского аэропорта.
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