Папа Римский предложил патриарху Кириллу встретиться в трансферной зоне

0:59 Your browser does not support the audio element. Религия

Как сообщил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, Папа римский Франциск выразил желание встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в одном из аэропортов Москвы, скорее всего, в Шереметьево. Этот предложение было сделано на период дозаправки самолета понтифика в российской столице, во время его полета в Монголию или обратно, 31 августа или 4 сентября соответственно.

Фото: Ã‚Â� Alessia Giuliani/Keystone Press Agency

Представитель Всемирного союза староверов напомнил, что подобная встреча уже происходила в 2016 году в аэропорту Гаваны. Он выразил надежду на положительный отклик со стороны патриарха и отметил, что такая встреча могла бы состояться, если будет принято соответствующее решение.

Следует учитывать, что аэропорт рассматривается как транзитная зона, что может содействовать организации подобной встречи без дополнительных сложностей.