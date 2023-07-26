Как сообщил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, Папа римский Франциск выразил желание встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в одном из аэропортов Москвы, скорее всего, в Шереметьево. Этот предложение было сделано на период дозаправки самолета понтифика в российской столице, во время его полета в Монголию или обратно, 31 августа или 4 сентября соответственно.
Представитель Всемирного союза староверов напомнил, что подобная встреча уже происходила в 2016 году в аэропорту Гаваны. Он выразил надежду на положительный отклик со стороны патриарха и отметил, что такая встреча могла бы состояться, если будет принято соответствующее решение.
Следует учитывать, что аэропорт рассматривается как транзитная зона, что может содействовать организации подобной встречи без дополнительных сложностей.
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