Военный эксперт Коротченко: Запад передаст Украине до 200 истребителей F-16

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Украинская армия получит до 200 американских многофункциональных лёгких истребителей четвёртого поколения F-16, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

"Общее количество машин, которое можно собрать по миру и поставить, это больше 100 единиц, около 200", — добавил он в интервью ТАСС.

Для начала поставок необходимы три условия, пояснил специалист. Пилоты ВСУ должны пройти подготовку, задачей Киева будет подготовить сеть аэродромов, где будут базироваться и обслуживаться истребители. Третья необходимая составляющая — средства поражения, то есть авиационные ракеты.

"Вот это, наверное, ключевой вопрос: какая будет дальность пуска и какая номенклатура", — подчеркнул Коротченко.

Военный эксперт согласился с позицией главы российского МИД Сергеем Лавровым, который призвал рассматривать F-16 как теоретические носители тактического ядерного оружия, а значит истребители и сопутствующая инфраструктура должны стать приоритетной целью для ВС России.