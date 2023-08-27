Украинская армия получит до 200 американских многофункциональных лёгких истребителей четвёртого поколения F-16, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.
"Общее количество машин, которое можно собрать по миру и поставить, это больше 100 единиц, около 200", — добавил он в интервью ТАСС.
Для начала поставок необходимы три условия, пояснил специалист. Пилоты ВСУ должны пройти подготовку, задачей Киева будет подготовить сеть аэродромов, где будут базироваться и обслуживаться истребители. Третья необходимая составляющая — средства поражения, то есть авиационные ракеты.
"Вот это, наверное, ключевой вопрос: какая будет дальность пуска и какая номенклатура", — подчеркнул Коротченко.
Военный эксперт согласился с позицией главы российского МИД Сергеем Лавровым, который призвал рассматривать F-16 как теоретические носители тактического ядерного оружия, а значит истребители и сопутствующая инфраструктура должны стать приоритетной целью для ВС России.
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