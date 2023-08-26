The Guardian: Залужный провёл тайную встречу с главкомом НАТО из-за неудач в наступлении

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Главком ВСУ Валерий Залужный провёл секретные переговоры с начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакиным. Об этом пишет The Guardian.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Авторы утверждают, что целью встречи был пересмотр украинской военной стратегии из-за того, что контрнаступление Киева не принесло желаемых результатов.

"Залужный тайно встретился с Радакиным. Они обсуждали возможность перезагрузки военной стратегии Украины после провала контрнаступления ВСУ", — сказано в материале.

Обозреватели добавили, что речь в ходе переговоров шла о долгосрочной стратегии на зимний период.

Авторы обратили внимание, что после встречи ВСУ изменили тактику — теперь основные ресурсы Украины сконцентрированы на Запорожском направлении, откуда они попытаются выйти к Азовскому морю.