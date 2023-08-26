Главком ВСУ Валерий Залужный провёл секретные переговоры с начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакиным. Об этом пишет The Guardian.
Авторы утверждают, что целью встречи был пересмотр украинской военной стратегии из-за того, что контрнаступление Киева не принесло желаемых результатов.
"Залужный тайно встретился с Радакиным. Они обсуждали возможность перезагрузки военной стратегии Украины после провала контрнаступления ВСУ", — сказано в материале.
Обозреватели добавили, что речь в ходе переговоров шла о долгосрочной стратегии на зимний период.
Авторы обратили внимание, что после встречи ВСУ изменили тактику — теперь основные ресурсы Украины сконцентрированы на Запорожском направлении, откуда они попытаются выйти к Азовскому морю.
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