Your browser does not support the audio element.

Главком ВСУ Валерий Залужный провёл секретные переговоры с начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакиным. Об этом пишет The Guardian.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.