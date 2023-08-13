Россия располагает неисчерпаемым источником мин, которые помогли остановить наступление украинских военных. Такое мнение высказал боевик ВСУ пишет издание The Guardian.
По его словам, из-за количества мин перед российскими укрепрайонами украинские сапёры приходят в отчаяние.
"Мины повсюду. Я не вижу света в конце тоннеля", — приводит газета слова военного ВСУ.
В том, что у россиян огромный запас мин, которого хватит для того, чтобы обороняться бесконечно, уверен и советник министра обороны Украины Юрий Сак.
Ранее полковник морской пехоты ВС США Марк Канчиан заявил, что наступление армии России под Харьковом станет страшным ударом для ВСУ.
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