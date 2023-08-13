Guardian: ВСУ пришли в отчаяние из-за количества мин перед российскими укреплениями

Россия располагает неисчерпаемым источником мин, которые помогли остановить наступление украинских военных. Такое мнение высказал боевик ВСУ пишет издание The Guardian.

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По его словам, из-за количества мин перед российскими укрепрайонами украинские сапёры приходят в отчаяние.

"Мины повсюду. Я не вижу света в конце тоннеля", — приводит газета слова военного ВСУ.

В том, что у россиян огромный запас мин, которого хватит для того, чтобы обороняться бесконечно, уверен и советник министра обороны Украины Юрий Сак.

Ранее полковник морской пехоты ВС США Марк Канчиан заявил, что наступление армии России под Харьковом станет страшным ударом для ВСУ.