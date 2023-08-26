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Выдра ограбила английский отель на 126 тысяч долларов

1:02
Мир

В Великобритании находчивая выдра решила охотиться в прудах, которые принадлежат отелю Grosvenor Pulford Hotel & Spa в Честере. Животное выловило карпов на сумму более 126 тысяч долларов.

Выдра ограбила английский отель на 126 тысяч долларов
Фото: "Otter Portrait" by Charles Patrick Ewing is licensed under CC BY 2.0.

Сотрудники отеля начали замечать, что из прудов пропадает специально выведенная порода одомашненной формы амурского карпа. Благодаря камерам видеонаблюдения выяснилось, что редкую и дорогую рыбу ворует выдра.

"Наши разноцветные карпы не только привлекающие внимание обитатели нашего сада, которые в течение долгих лет наслаждались счастливой, непотревоженной жизнью на нашей территории, но также значительная инвестиция в наш отель", — цитирует работников отеля The Daily Telegraph.

Стоимость каждой рыбы около двух тысяч долларов. По словам сотрудников отеля, стало ясно, что заградительные электросетки, которые "стерегут" карпа от цапель, не помогает от проделок выдр.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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