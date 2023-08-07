Животных в Ленинградском зоопарке спасают в жару обильным питьем и купанием

Сотрудники Ленинградского зоопарка заботятся о животных в период жары, обеспечивая их достаточным питьем, купанием, увлажнением воздуха и подарками из льда. Пресс-служба зоопарка поделилась этой информацией с ТАСС.

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"Мы даем животным больше пить. У некоторых постоянно наполняются поилки, например, у жирафа Софьи. У многих животных установлены бассейны: у кого-то есть стационарные, там еженедельно меняется вода, кому-то поставили дополнительные ванночки или бассейны. Ледяные "тортики" сегодня подготовили для белой медведицы Хаарчааны, енотов, харз — ярких куниц. В тортиках фрукты с кусочками мяса. Енотам и куницам ещё поливают из шланга вольер, чтобы снизить жару", — сообщили представители зоопарка.

Крупным приматам также предоставляют замороженный йогурт, соки и фрукты. Однако зоопарк подчеркнул, что хотя холодная пища может помочь животным, это не является основным методом борьбы с жарой, так как избыток холодной пищи в жаркий период может быть вредным.

Пресс-служба также пояснила, что временные бассейны установлены у чёрного ягуара Ричарда, капибар, а также одной из выдр. Некоторые животные, приспособленные к жаркому и влажному климату, поливаются водой из шланга. Венценосных голубей, тропических птиц, попугаев и туканов несколько раз в день поливают водой.

"У тигра Зевса из Мариуполя есть резервуар с водой. Он любит туда заскакивать с разбега и плескаться", — уточнили в пресс-службе.

В летний период животные переводятся на легкий летний рацион с меньшим количеством белковой пищи, включая больше фруктов, овощей, зелени и свежей травы. Организовывается тень и укрытие для животных, которым трудно переносить долгое время на ярком солнце. Многие вольеры также имеют внутренние помещения, где температура ниже.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил в своем Telegram-канале, что 7 августа днем ожидается атмосферное прогревание до плюс 33-34 градусов. Тем не менее, ночь на 7 августа стала самой теплой среди наблюдений за погодой в городе с 1881 года.

Зоопарк в Санкт-Петербурге был основан в 1865 году голландцем Юлиусом Гебгардтом как частный зверинец. После революции 1917 года он перешел в государственное владение и до 1952 года назывался зоосадом. Во время блокады в зимний период 1941–1942 годов зоопарк был закрыт лишь однажды. В честь тех сотрудников, которые спасали животных во время войны и участвовали в обороне Ленинграда, зоопарк сохраняет свое историческое название — Ленинградский. Расположенный в центре города на площади 7,4 гектара, Ленинградский зоопарк является одним из самых маленьких по площади в мире.

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