Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разведчик ЗВО: ВСУ активно применяют "кассеты" под Купянском. В "эфире" польские голоса
Newsweek: истребители F-16 не помогут ВСУ — их встретят в небе вторые по размерам ВВС в мире
Нутрициолог Меньшикова: энергетики могут привести к сердечному приступу
Британский правозащитник: на русских нападали с девятого века, но они никогда не проигрывали
NYT: в США назвали удары ВСУ БПЛА по территории России "укреплением морального духа"
Пленный азовец* пошёл воевать против отца: "Он был в шоке"
PressTV: ЕС продолжит поставлять Украине оружие в ущерб себе
В Подмосковье уничтожили украинский БПЛА. В аэропортах введён план "Ковёр"
86-летний американец присвоил имя покойного брата и жил с ним более 50 лет

Балицкий: у России есть полные данные о городе Запорожье, включая дислокацию ВСУ

1:07
Мир

Командование российской армии имеет полную информацию о происходящем в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, рассказал исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Балицкий: у России есть полные данные о городе Запорожье, включая дислокацию ВСУ
Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Часть украинцев охотно снабжает Россию надёжными данными не только о жизни населённого пункта, но и о дислокации ВСУ.

"Мы владеем полностью ситуацией, которая находится сегодня в Запорожье, в силу того, что очень большое количество людей, которые у нас, находятся в контакте с людьми, которые живут сегодня на оккупированной украинским режимом территории", — пояснил политик в интервью РИА Новости.

ВС России в курсе, добавил он, что ВСУ прячет личный состав в общежитиях, прикрываясь мирными жителями и детьми.

"Поэтому не всегда есть возможность наносить ракетные удары, но когда она есть, мы это делаем", — резюмировал Балицкий.

Ранее военный эксперт сообщил, что в Харьков пришла колонна понтонной техники ВСУ, предназначенная для форсирования Днепра.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
"Всех командиров с обеих сторон волнует только Работино". Обстановка накаляется

Работино — небольшое село в Запорожской области, ВСУ хотят непременно взять, а ВС РФ — отстоять. Для командиров с обеих сторон фронта оно стало сакральной целью.

Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар
Актёр Анатолий Васильев рассказал, что сильно обиделся на слова зрителя о сериале "Сваты"
"Под пивко идёт хорошо": Васильев о реакции зрителей на "Сваты"
Ученые назвали места в квартире, где микробов больше, чем на унитазе
ВСУ попытались атаковать Крым при помощи 42 беспилотников
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка Сергей Лебедев Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов
Лукашенко о смерти Пригожина: Слишком грубая, непрофессиональная работа
Длительный украинский конфликт оказался ловушкой для Запада, застигнув его врасплох
Как снимают поцелуи в кино: раскрыты секреты актёров и режиссёров
Как снимают поцелуи в кино: раскрыты секреты актёров и режиссёров
Последние материалы
Разведчик ЗВО: ВСУ активно применяют "кассеты" под Купянском. В "эфире" польские голоса
Newsweek: истребители F-16 не помогут ВСУ — их встретят в небе вторые по размерам ВВС в мире
Нутрициолог Меньшикова: энергетики могут привести к сердечному приступу
Британский правозащитник: на русских нападали с девятого века, но они никогда не проигрывали
NYT: в США назвали удары ВСУ БПЛА по территории России "укреплением морального духа"
Пленный азовец* пошёл воевать против отца: "Он был в шоке"
PressTV: ЕС продолжит поставлять Украине оружие в ущерб себе
В Подмосковье уничтожили украинский БПЛА. В аэропортах введён план "Ковёр"
86-летний американец присвоил имя покойного брата и жил с ним более 50 лет
Эксперт оценил законность взимания платы за раздачу интернета со смартфонов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X