Командование российской армии имеет полную информацию о происходящем в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, рассказал исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.