Балицкий: у России есть полные данные о городе Запорожье, включая дислокацию ВСУ

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Командование российской армии имеет полную информацию о происходящем в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, рассказал исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Часть украинцев охотно снабжает Россию надёжными данными не только о жизни населённого пункта, но и о дислокации ВСУ.

"Мы владеем полностью ситуацией, которая находится сегодня в Запорожье, в силу того, что очень большое количество людей, которые у нас, находятся в контакте с людьми, которые живут сегодня на оккупированной украинским режимом территории", — пояснил политик в интервью РИА Новости.

ВС России в курсе, добавил он, что ВСУ прячет личный состав в общежитиях, прикрываясь мирными жителями и детьми.

"Поэтому не всегда есть возможность наносить ракетные удары, но когда она есть, мы это делаем", — резюмировал Балицкий.

Ранее военный эксперт сообщил, что в Харьков пришла колонна понтонной техники ВСУ, предназначенная для форсирования Днепра.