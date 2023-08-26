Командование российской армии имеет полную информацию о происходящем в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, рассказал исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.
Часть украинцев охотно снабжает Россию надёжными данными не только о жизни населённого пункта, но и о дислокации ВСУ.
"Мы владеем полностью ситуацией, которая находится сегодня в Запорожье, в силу того, что очень большое количество людей, которые у нас, находятся в контакте с людьми, которые живут сегодня на оккупированной украинским режимом территории", — пояснил политик в интервью РИА Новости.
ВС России в курсе, добавил он, что ВСУ прячет личный состав в общежитиях, прикрываясь мирными жителями и детьми.
"Поэтому не всегда есть возможность наносить ракетные удары, но когда она есть, мы это делаем", — резюмировал Балицкий.
Ранее военный эксперт сообщил, что в Харьков пришла колонна понтонной техники ВСУ, предназначенная для форсирования Днепра.
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Работино — небольшое село в Запорожской области, ВСУ хотят непременно взять, а ВС РФ — отстоять. Для командиров с обеих сторон фронта оно стало сакральной целью.