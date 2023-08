Your browser does not support the audio element.

Размещённые в Харькове подразделения ВСУ получили крупную колонну инженерной техники, в том числе понтоны для форсирования рек, рассказал луганский военный эксперт Андрей Марочко.

Фото: "File:PMP-Pontoon-Bridge-latrun-1.jpg" by No machine-readable author provided. Bukvoed assumed (based on copyright claims). is licensed under CC BY 2.5.