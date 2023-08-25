Размещённые в Харькове подразделения ВСУ получили крупную колонну инженерной техники, в том числе понтоны для форсирования рек, рассказал луганский военный эксперт Андрей Марочко.
"На одно из гражданских предприятий Харькова прибыла военная колонна инженерных войск вооруженных формирований Украины. Большую часть техники составляет понтонный парк на базе автомобиля "КрАЗ", — пояснил он в интервью РИА Новости.
Отставной подполковник ЛНР добавил, что самоходные понтоны позволяют навести 50-метровую переправу через водную преграду грузоподъёмностью около 60 тонн.
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