Марочко: Киев отправил в Харьков колонну понтонной техники для форсирования рек

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Размещённые в Харькове подразделения ВСУ получили крупную колонну инженерной техники, в том числе понтоны для форсирования рек, рассказал луганский военный эксперт Андрей Марочко.

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"На одно из гражданских предприятий Харькова прибыла военная колонна инженерных войск вооруженных формирований Украины. Большую часть техники составляет понтонный парк на базе автомобиля "КрАЗ", — пояснил он в интервью РИА Новости.

Отставной подполковник ЛНР добавил, что самоходные понтоны позволяют навести 50-метровую переправу через водную преграду грузоподъёмностью около 60 тонн.

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