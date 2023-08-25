В России намерены восстанавливать плотину Каховской ГЭС

Водоснабжение полуострова Крым, Каховской и Запорожской областей зависит от Каховской ГЭС, поэтому её необходимо восстанавливать.

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Об этом на Московском урбанистическом форуме заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"У нас водоканал, который на Крым идёт, был привязан к этому водохранилищу, и водоканалы, которые обеспечивали и Запорожье, и Херсонскую область", — подчеркнул он.

По его словам, если решат восстанавливать ГЭС, то это будет одна схема водоснабжения или схема подачи воды будет иной. А для того, чтобы обеспечить водой все города и посёлки, разрабатывают обе схемы.

Напомним, 6 июня после обстрела украинскими боевиками Каховской ГЭС станция она была частично разрушена, пошёл неконтролируемый сброс воды. Российское правительство отметило, что путем подрыва ГЭС Украина пыталась лишить полуостров воды и прикрыть неудачный контрнаступ.