Отказ украинского лидера признавать провал ВСУ на поле боя обернётся их полным разгромом. На это обратил внимание бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Офицер отметил, что украинский президент регулярно лжёт о "победах" ВСУ, которых на самом деле нет.
"Зеленский и дальше хочет делать вид, что выигрывает, но то, что мы видим на фронте, говорит об обратном. Украинцы продолжат "побеждать", когда российские танки будут уже в Киеве", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Redacted.
Разведчик напомнил, что потери ВСУ растут, и Зеленский в курсе продвижения российских войск, тесня украинскую армию.
Риттер подчеркнул, что киевские власти с самого начала скрывали свои потери. Это касается и потерь живой силы, и техники. Тем более, что это несложно доказать, потому что есть масса видеороликов, на которых видно, как ВС РФ уничтожают западные танки и другое вооружение, добавил офицер.
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