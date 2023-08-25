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Скотт Риттер о лжи Зеленского: ВСУ продолжат "побеждать", когда русские танки уже будут в Киеве

1:04
Мир

Отказ украинского лидера признавать провал ВСУ на поле боя обернётся их полным разгромом. На это обратил внимание бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Скотт Риттер о лжи Зеленского: ВСУ продолжат "побеждать", когда русские танки уже будут в Киеве
Фото: edition.cnn.com

Офицер отметил, что украинский президент регулярно лжёт о "победах" ВСУ, которых на самом деле нет.

"Зеленский и дальше хочет делать вид, что выигрывает, но то, что мы видим на фронте, говорит об обратном. Украинцы продолжат "побеждать", когда российские танки будут уже в Киеве", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Redacted.

Разведчик напомнил, что потери ВСУ растут, и Зеленский в курсе продвижения российских войск, тесня украинскую армию.

Риттер подчеркнул, что киевские власти с самого начала скрывали свои потери. Это касается и потерь живой силы, и техники. Тем более, что это несложно доказать, потому что есть масса видеороликов, на которых видно, как ВС РФ уничтожают западные танки и другое вооружение, добавил офицер.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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