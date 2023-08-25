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Экс-разведчик США раскритиковал Польшу: если "лаете" на Россию, то не удивляйтесь, если она "оторвёт вам голову"

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Мир

Польше стоит прекратить "лаять" на Россию на фоне своей слабой армии, иначе российская сторона "обернётся и оторвёт голову", заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Экс-разведчик США раскритиковал Польшу: если "лаете" на Россию, то не удивляйтесь, если она "оторвёт вам голову"
Фото: "Polish troops train on US weapons systems" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Как подчеркнул Риттер, агрессивная политика поляков может привести к многочисленным жертвам.

"Россия не валяет дурака, если вы хотите играть в эту игру — лаять на большую собаку и делать вид, что вы хотите её укусить, — то не нужно удивляться, если она обернётся и оторвёт вам голову", — заявил Риттер в эфире Through the eyes of.

Как подчеркнул Риттер, ни Россия, ни Белоруссия не угрожают Польше. Единственный, кто выражает агрессию — Варшава. Однако полякам стоит задуматься, стоит ли "играть в эту игру".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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