Экс-разведчик США раскритиковал Польшу: если "лаете" на Россию, то не удивляйтесь, если она "оторвёт вам голову"

Мир

Польше стоит прекратить "лаять" на Россию на фоне своей слабой армии, иначе российская сторона "обернётся и оторвёт голову", заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: "Polish troops train on US weapons systems" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Как подчеркнул Риттер, агрессивная политика поляков может привести к многочисленным жертвам.

"Россия не валяет дурака, если вы хотите играть в эту игру — лаять на большую собаку и делать вид, что вы хотите её укусить, — то не нужно удивляться, если она обернётся и оторвёт вам голову", — заявил Риттер в эфире Through the eyes of.

Как подчеркнул Риттер, ни Россия, ни Белоруссия не угрожают Польше. Единственный, кто выражает агрессию — Варшава. Однако полякам стоит задуматься, стоит ли "играть в эту игру".