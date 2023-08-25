Польше стоит прекратить "лаять" на Россию на фоне своей слабой армии, иначе российская сторона "обернётся и оторвёт голову", заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Как подчеркнул Риттер, агрессивная политика поляков может привести к многочисленным жертвам.
"Россия не валяет дурака, если вы хотите играть в эту игру — лаять на большую собаку и делать вид, что вы хотите её укусить, — то не нужно удивляться, если она обернётся и оторвёт вам голову", — заявил Риттер в эфире Through the eyes of.
Как подчеркнул Риттер, ни Россия, ни Белоруссия не угрожают Польше. Единственный, кто выражает агрессию — Варшава. Однако полякам стоит задуматься, стоит ли "играть в эту игру".
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