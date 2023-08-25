Медведев высказался об аресте Трампа: скоро ждём новый триллер

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Зампредседатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предсказывает США появление "нового триллера", опубликовав изображение бывшего президента страны Дональда Трампа в тюремной обстановке и карикатуру на нынешнего американского лидера Джо Байдена.

Фото: facebook.com/ Дмитрий Медведев

"Заключённые против зомби". Новый триллер уже скоро", — поделился Медведев своими мыслями на своей странице в социальной сети X (предыдущее название — Twitter*).

В четверг Трамп прошел формальную процедуру ареста в тюрьме округа Фултон по делу о вмешательстве в выборы. Его пребывание в заключении было кратковременным — около 20 минут. После этого Трамп был освобожден, и впервые с 2021 года он опубликовал запись в социальной сети X. Он разместил свое фото из тюрьмы, на котором он в синем костюме, белой рубашке и красном галстуке. Под изображением написаны фразы "никогда не сдаваться" и "вмешательство в выборы". Эта фотография стала исторической, так как никогда ранее ни одному бывшему или действующему президенту США не удавалось запечатлеть их в тюремной обстановке.

14 августа в Джорджии великое жюри вынесло обвинения бывшему президенту, его адвокатам, помощникам, членам избирательного штаба и местным представителям Республиканской партии в связи с вмешательством в выборы 2020 года. Выдвинутые обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы не менее чем на 20 лет.

Ранее мы писали, что Медведев прокомментировал новость о передаче натовских Ф-16 Киеву.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года