Дмитрий Медведев: следующий "хороший день" для Европы может стать последним

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В структуре НАТО объявили об условиях, связанных с поставкой и использованием истребителей F-16 Киеву. Председатель Министерства обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен подчеркнул, что альянс готов предоставить военную технику для вытеснения противника с территории Украины.

Фото: Личный аккаунт Дмитрий Медведева в соцсети "В Контакте"

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прокомментировала передачу истребителей F-16. Она заявила, что это хороший день для Украины и Европы. По поводу её слов высказался зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Ох, не заиграйтесь там в самолётики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных "хороших дней" для Европы не стал её последним днём…", — написал он в своём telegram-канале.