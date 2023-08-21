В структуре НАТО объявили об условиях, связанных с поставкой и использованием истребителей F-16 Киеву. Председатель Министерства обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен подчеркнул, что альянс готов предоставить военную технику для вытеснения противника с территории Украины.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прокомментировала передачу истребителей F-16. Она заявила, что это хороший день для Украины и Европы. По поводу её слов высказался зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Ох, не заиграйтесь там в самолётики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных "хороших дней" для Европы не стал её последним днём…", — написал он в своём telegram-канале.
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Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.