Медведев разрешил Украине вступить в НАТО в случае отказа от спорных территорий

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выдвинул Украине условие, соблюдение которого дарует членство в Североатлантическом альянсе.

Фото: Официальный аккаунт Медведева ВК https://vk.com/dm

Экс-президент России заявил, что Украина может вступить в НАТО, если откажется от спорных территорий.

Российский политик отметил, что все территории Украины являются спорными, включая Киев. Он предложил перенести столицу во Львов.

Ранее Медведев рассказал анекдот про вступление в НАТО.