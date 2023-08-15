Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выдвинул Украине условие, соблюдение которого дарует членство в Североатлантическом альянсе.
Экс-президент России заявил, что Украина может вступить в НАТО, если откажется от спорных территорий.
Российский политик отметил, что все территории Украины являются спорными, включая Киев. Он предложил перенести столицу во Львов.
Ранее Медведев рассказал анекдот про вступление в НАТО.
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