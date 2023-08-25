Эксперт Цуй Хэн: тон пропаганды Запада сигнализирует о готовности к переговорам по Украине

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Всё больше на Западе говорят о мире, что значительно меняет тон пропаганды украинских партнёров, заявил младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

По словам эксперта, за последние две недели тон пропаганды Запада резко изменился, всё чаще звучат призывы к мирному урегулированию конфликта, или, хотя бы к его "заморозке".

"За последние две недели в западных СМИ звучало много голосов, обсуждающих мир, в том числе голоса, призывающие Украину обменять территорию на мир. Это полностью отличается от тона прошлой пропаганды", — заявил эксперт РИА Новости.

Как подчеркнул Цуй Хэн, кроме прочего, и у России, и у Украины накопилось немало внутренних проблем, которые необходимо решать, но это не позволяет делать конфликтная ситуация.