Всё больше на Западе говорят о мире, что значительно меняет тон пропаганды украинских партнёров, заявил младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.
По словам эксперта, за последние две недели тон пропаганды Запада резко изменился, всё чаще звучат призывы к мирному урегулированию конфликта, или, хотя бы к его "заморозке".
"За последние две недели в западных СМИ звучало много голосов, обсуждающих мир, в том числе голоса, призывающие Украину обменять территорию на мир. Это полностью отличается от тона прошлой пропаганды", — заявил эксперт РИА Новости.
Как подчеркнул Цуй Хэн, кроме прочего, и у России, и у Украины накопилось немало внутренних проблем, которые необходимо решать, но это не позволяет делать конфликтная ситуация.
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