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NI: США должны достичь мира на Украине, пока РФ не объявила о победе

1:09
Мир

США на Украине необходимо достичь мира, пока Россия не объявила "единоличную победу" в противостоянии с НАТО, заявили аналитики. По их мнению, российская сторона может проникнуть вглубь территории Незалежной, и тогда поражения не избежать.

NI: США должны достичь мира на Украине, пока РФ не объявила о победе
Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

В таком случае конфликт закончится победой для России подорванным имиджем для США и Североатлантического альянса.

"Ущерб, нанесённый репутации США и альянса НАТО, будет колоссальным, поскольку в украинские вооружённые силы уже поступило лучшее натовское вооружение, и Россия сможет заявить, что она в одиночку противостояла Западу и победила", — заявили консультант Государственного департамента США Уэсли Саттервайт и аналитик ЦИД Люнебургского университета Лейфана Алекс Бурилков в статье для National Interest.

Как подчеркнули эксперты, ВСУ уже получили лучшее натовское вооружение, и им нечего противопоставить натиску российской стороны. Лучшим урегулированием вопроса, по мнению аналитиков, мог бы стать "корейский сценарий" для завершения конфликта.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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