США на Украине необходимо достичь мира, пока Россия не объявила "единоличную победу" в противостоянии с НАТО, заявили аналитики. По их мнению, российская сторона может проникнуть вглубь территории Незалежной, и тогда поражения не избежать.
В таком случае конфликт закончится победой для России подорванным имиджем для США и Североатлантического альянса.
"Ущерб, нанесённый репутации США и альянса НАТО, будет колоссальным, поскольку в украинские вооружённые силы уже поступило лучшее натовское вооружение, и Россия сможет заявить, что она в одиночку противостояла Западу и победила", — заявили консультант Государственного департамента США Уэсли Саттервайт и аналитик ЦИД Люнебургского университета Лейфана Алекс Бурилков в статье для National Interest.
Как подчеркнули эксперты, ВСУ уже получили лучшее натовское вооружение, и им нечего противопоставить натиску российской стороны. Лучшим урегулированием вопроса, по мнению аналитиков, мог бы стать "корейский сценарий" для завершения конфликта.
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