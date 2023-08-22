NI: США должны достичь мира на Украине, пока РФ не объявила о победе

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

США на Украине необходимо достичь мира, пока Россия не объявила "единоличную победу" в противостоянии с НАТО, заявили аналитики. По их мнению, российская сторона может проникнуть вглубь территории Незалежной, и тогда поражения не избежать.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

В таком случае конфликт закончится победой для России подорванным имиджем для США и Североатлантического альянса.

"Ущерб, нанесённый репутации США и альянса НАТО, будет колоссальным, поскольку в украинские вооружённые силы уже поступило лучшее натовское вооружение, и Россия сможет заявить, что она в одиночку противостояла Западу и победила", — заявили консультант Государственного департамента США Уэсли Саттервайт и аналитик ЦИД Люнебургского университета Лейфана Алекс Бурилков в статье для National Interest.

Как подчеркнули эксперты, ВСУ уже получили лучшее натовское вооружение, и им нечего противопоставить натиску российской стороны. Лучшим урегулированием вопроса, по мнению аналитиков, мог бы стать "корейский сценарий" для завершения конфликта.