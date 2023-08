Your browser does not support the audio element.

США на Украине необходимо достичь мира, пока Россия не объявила "единоличную победу" в противостоянии с НАТО, заявили аналитики. По их мнению, российская сторона может проникнуть вглубь территории Незалежной, и тогда поражения не избежать.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.