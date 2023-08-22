Forbes: Киев запросил у США ракеты JASSM, чтобы "освободить" Крым

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Как только Вашингтон сообщил о поставках Киеву военных истребителей F-16, Киев запросил у пентагона крылатые ракеты JASSM. По мнению обозревателя Дэвида Экса, именно эти снаряды способны помочь ВСУ "освободить" Крым.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

Как подчеркнул аналитик, пока F-16 не способны нести арсенал, который есть у ВСУ, к примеру, британские ракеты Storm Shadow. Но истребитель "совместим" с американскими JASSM.

"Наращивание количества крылатых ракет может помочь Киеву в достижении одной из его главных целей: "освобождении" Крымского полуострова", — написал Экс в статье для Forbes.

Как уточнил аналитик, ракета класса "воздух-земля" уже есть в "списке" Киева.