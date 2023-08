Your browser does not support the audio element.

Как только Вашингтон сообщил о поставках Киеву военных истребителей F-16, Киев запросил у пентагона крылатые ракеты JASSM. По мнению обозревателя Дэвида Экса, именно эти снаряды способны помочь ВСУ "освободить" Крым.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.