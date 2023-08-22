Командир батальона ВСУ заявил, что приход зимы затруднит ситуацию для украинских военных

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Боевые действия для украинских военных серьёзно усложнятся с наступлением зимы. Об этом заявил командир батальона ВСУ Михаил, пишет швейцарское издание Le Temps.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Комбат посетовал, что следующие несколько недель, скорее всего, будут решающими для него и его людей.

Он выразил опасения по поводу того, что начнутся дожди, а затем настанет зима, прежде чем украинские войска успеют прорвать оборону российских сил.

"Грязь, затем снег и отсутствие растительности оставят нас на открытом пространстве, всё остановится и замрет", — заключил офицер.