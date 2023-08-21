Экс-агента ЦРУ Макговерна рассмешило заявление Байдена о "поражении" России

Слова президента США Джо Байдена о том, что Владимир Путин потерпел поражение в конфликте на Украине и сделал это очень много раз, рассмешили бывшего агента ЦРУ Рэя Макговерна.

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

Ведущий YouTube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано напомнил о заявлении Байдена и показал отрывок, в котором советник главы Белого Дома по безопасности Джейк Салливан сказал, что прогнозировать исход боевых действий в восточноевропейской стране Вашингтон не будет, так как сделать это практически невозможно.

Ведущий спросил: разве правая рука не знает, что делает левая, или Салливан, понял, что происходит и столкнулся с реальностью?

Подобные же заявления делали и глава Центрального разведывательного управления Билл Бёрнс, и госсекретарь США Энтони Блинкен, рассмеявшись, напомнил отставной сотрудник ЦРУ.