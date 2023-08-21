Экс-разведчик США Шаффер: конфликт НАТО с РФ докажет правоту Путина

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Бывший разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер рассказал, в какую ситуацию попала НАТО в украинском вопросе. По его мнению, любое действие альянса доказывает правоту президента РФ Владимира Путина.

Фото: "NATO forces hold call-for-fire certification in Poland" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Даже рассмотрение НАТО идеи о нападении на Россию докажет нарратив Путина, заявил эксперт в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Он объяснил. почему эта ситуация для НАТО проигрышная.

Если страны блока пытаются быть более агрессивными, то они доказывают точку зрения Путина. Если продолжают спонсировать Украину — то же самое. Ничего, кроме как признать, что должны подтолкнуть Киев к переговорам, они сделать не могут, добавил разведчик.

Точку зрения России в украинском конфликте, и, как следствие, в прокси-войне с НАТО, поддерживают многие страны многим причинам. В мире альянс часто рассматривается как агрессор, развязывающий войны в разных точках планеты, заключил Шаффер.