Бывший разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер рассказал, в какую ситуацию попала НАТО в украинском вопросе. По его мнению, любое действие альянса доказывает правоту президента РФ Владимира Путина.

Фото: "NATO forces hold call-for-fire certification in Poland" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.