В коммуне Упей, которая располагается в бельгийском городе Льеж, сотрудники полиции застрелили 30-летнего водителя из-за нарушения правил дорожного движения. Они потребовали, чтобы мужчина остановился и предъявил документы. Однако он не остановил квадроцикл, сбил одного из полицейских и попытался скрыться. После этого силовики открыли огонь, в результате чего нарушитель погиб, сообщает издание Soir.
Спустя два дня после инцидента в городе начались массовые беспорядки. Люди выходят на улицы, перекрывают дороги и громят всё на своём пути. В Льеж прислали подкрепление.
"Мы призываем граждан к спокойствию, чтобы сохранить безопасность людей и имущества. Мы призываем вас позволить правосудию выполнить свою работу", — заявили представители местных властей.
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