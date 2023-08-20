В бельгийском городе Льеж начались беспорядки из-за убийства водителя сотрудниками полиции

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

В коммуне Упей, которая располагается в бельгийском городе Льеж, сотрудники полиции застрелили 30-летнего водителя из-за нарушения правил дорожного движения. Они потребовали, чтобы мужчина остановился и предъявил документы. Однако он не остановил квадроцикл, сбил одного из полицейских и попытался скрыться. После этого силовики открыли огонь, в результате чего нарушитель погиб, сообщает издание Soir.

Фото: igamingbusiness.com

Спустя два дня после инцидента в городе начались массовые беспорядки. Люди выходят на улицы, перекрывают дороги и громят всё на своём пути. В Льеж прислали подкрепление.

"Мы призываем граждан к спокойствию, чтобы сохранить безопасность людей и имущества. Мы призываем вас позволить правосудию выполнить свою работу", — заявили представители местных властей.