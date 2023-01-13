Посол Ерхов: Латвия, Эстония и Бельгия спекулируют на "зерновой сделке"

Латвия, Эстония и Бельгия продолжают мешать отправке продовольствия в нуждающиеся страны в рамках "зерновой сделки", заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Кроме прочего, по словам дипломата, Киев всеми возможными способами мешает возобновлению поставок аммиака.

"Латвия, Эстония и Бельгия продолжают удерживать нашу продукцию в портах. Перемещение аммиачного сырья для производства удобрений из порта "Южный" не началось. Возобновление поставок аммиака блокируется только и исключительно Киевом", — рассказал Ерхов турецкой прессе.

Он подчеркнул, что продовольственная сделка, в рамках которой нуждающиеся страны получают продовольствие и удобрения, чрезвычайно важна. Однако некоторые европейские страны продолжают спекулировать на голодающих людях.

"Речь идёт о 2,5 миллионах тонн сырья в год, чего достаточно для производства 7 миллионов тонн удобрений, чтобы прокормить 200 миллионов человек, — пояснил посол. — Всё это показывает, кто спекулирует на нуждах африканских, азиатских и латиноамериканских стран с алчными целями".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.