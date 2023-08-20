WSJ: в США считают, что Украина должна отдать часть территории РФ

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Политики США полагают, что Украина должна отдать часть территории РФ в обмен на членство НАТО. Такое мнение высказал обозреватель Маркус Уокер в журнале The Wall Street Journal (WSJ). По его словам, киевский режим может бесконечно вести военные действия.

Фото: defense360.csis.org

Он отметил, что многие западные официальные лица не думают, что США и их союзники могут предоставить Киеву самостоятельно определять цель. Они опасаются, что Украина будет вести боевые действия бесконечно.

"Они хотели бы предложить Украине смириться с фактической потерей какой-то территории, например, членство в НАТО или Европейском союзе или обещания долгосрочной военной и экономической помощи", — заявил Уокер.

Позиция Запада связана с желанием предотвратить дальнейший эскалацию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что страны, входящие в НАТО, не уверены в возможности победы Киева.