BI: 200 танкистов ВСУ освоили американские Abrams, но пока останутся в Германии

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Выбранные украинским командованием танковые экипажи ВСУ закончили изучать управление американскими танками Abrams в Германии, но пока не спешат возвращаться на родину.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Они останутся в ФРГ, пока Минобороны США не отремонтирует и подготовит боевые машины для передачи Киеву, сообщил представитель Пентагона в Европе и Африке Мартин О'Доннелл.

"200 украинцев закончили последний этап своего 12-недельного обучения — общевойсковые и батальонные боевые манёвры на полигоне Хоэнфельс", — цитирует полковника издание Business Insider.

Сейчас экипажи ВСУ займутся поддержкой своих навыков управления и техобслуживания, пока не будет приведён в порядок и доставлен на Украину 31 танк из США, добавил он.