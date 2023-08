Your browser does not support the audio element.

Выбранные украинским командованием танковые экипажи ВСУ закончили изучать управление американскими танками Abrams в Германии, но пока не спешат возвращаться на родину.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.