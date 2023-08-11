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Daily Express: подполковник Кроуфорд заявил о пропаже британских танков Challenger 2 на Украине

0:59
Мир

Великобритания первая из стран НАТО передала Украине танки, но в настоящее время местонахождение и судьба боевых машин Challenger 2 покрыта мраком.

Daily Express: подполковник Кроуфорд заявил о пропаже британских танков Challenger 2 на Украине
Фото: Wikimedia Commons

Об этом заявил подполковник британской армии Стюарт Кроуфорд.

Согласно сообщению Лондона, ВСУ получили 14 "Челенджеров", но ни один из них не был замечен на поле боя, хотя танки направлены в украинскую армию уже несколько месяцев назад.

"Нам ещё предстоит увидеть какие-либо доказательства существования Challenger 2. Они вполне могли ухитрится "выжить" до сих пор, но я сомневаюсь в этом. Они так же уязвимы для мин и БПЛА, которые уничтожили несколько Leopard 2", — пишет Кроуфорд в издании Daily Express.

Он также процитировал слова британского корреспондента, которому два украинских генерала признались, что не в курсе, куда пропали танки Challenger 2.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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