Великобритания первая из стран НАТО передала Украине танки, но в настоящее время местонахождение и судьба боевых машин Challenger 2 покрыта мраком.
Об этом заявил подполковник британской армии Стюарт Кроуфорд.
Согласно сообщению Лондона, ВСУ получили 14 "Челенджеров", но ни один из них не был замечен на поле боя, хотя танки направлены в украинскую армию уже несколько месяцев назад.
"Нам ещё предстоит увидеть какие-либо доказательства существования Challenger 2. Они вполне могли ухитрится "выжить" до сих пор, но я сомневаюсь в этом. Они так же уязвимы для мин и БПЛА, которые уничтожили несколько Leopard 2", — пишет Кроуфорд в издании Daily Express.
Он также процитировал слова британского корреспондента, которому два украинских генерала признались, что не в курсе, куда пропали танки Challenger 2.
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