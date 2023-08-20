Киевские власти потеряли все возможности благополучно для себя завершить украинский конфликт, признал немецкий журналист издания Bild* Юлиан Репке.
К такому выводу он пришёл на основе анализа, сделанного заместителем главного редактора издания Паулем Ронцхаймером.
"Анализ показывает, в какой разрушительной ситуации находится украинское правительство, что на самом деле есть только плохие варианты", — написал Репке на своей странице в соцсети.
В лучшем случае, предположил автор экспертной оценки, ВСУ смогут вновь попытаться осуществить контрнаступление в следующем году, но для этого потребуется огромное количество западного вооружения. Если будет реализован самый "ужасный" для Киева сценарий, российские войска уже в ближайшее время сами двинутся вперёд.
Ранее в США признали невозможность ВСУ одержать победу в идущем вооружённом конфликте.
* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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