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US News and World: в Белом доме готовятся признать невозможность победы ВСУ

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Мир

В Белом доме окончательно приняли провал украинского контрнаступления и сейчас раздумывают над смягчающими формулировками, чтобы признать это публично, заявил обозреватель Пол Шинкман.

US News and World: в Белом доме готовятся признать невозможность победы ВСУ
Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Всем на Западе уже стало очевидно, что обещание Киева захватить Мелитополь и Крым полностью невыполнимы.

"Это сбывающееся пророчество. Это вытекает из неспособности или нежелания администрации (США. — Прим. ред.) обозначить какую-либо стратегическую цель. Позор", — цитирует аналитик генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса в издании US News and World.

Единственное, что могло бы спасти Киев, отмечает Шинкман, это ранние подставки совершенных ракетных систем и боевых самолётов. В Вашингтоне опасаются, что подобный шаг заставит Россию поднять ставки.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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