В Белом доме окончательно приняли провал украинского контрнаступления и сейчас раздумывают над смягчающими формулировками, чтобы признать это публично, заявил обозреватель Пол Шинкман.
Всем на Западе уже стало очевидно, что обещание Киева захватить Мелитополь и Крым полностью невыполнимы.
"Это сбывающееся пророчество. Это вытекает из неспособности или нежелания администрации (США. — Прим. ред.) обозначить какую-либо стратегическую цель. Позор", — цитирует аналитик генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса в издании US News and World.
Единственное, что могло бы спасти Киев, отмечает Шинкман, это ранние подставки совершенных ракетных систем и боевых самолётов. В Вашингтоне опасаются, что подобный шаг заставит Россию поднять ставки.
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